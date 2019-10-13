Арахамія розповів, хто писатиме законопроект про особливий статус Донбасу



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Давид Арахамія заявив, що законопроекту про особливий статус Донбасу не існує в природі

Розробкою законопроекту займатиметься та ж група, яка готує зустріч у нормандському форматі

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати ще не починали розробку законопроекту про особливий статус Донбасу, на даний момент відсутній навіть чорновий варіант документа.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

«На даний момент немає навіть первинного драфту. Законопроекту не існує в природі. Напевно, дійсно марно його обговорювати, тому що ми говоримо про абстракції», — сказав він.

За його словами, розробкою законопроекту займатиметься та ж група, яка готує зустріч у нормандському форматі.

На запитання, коли буде писатися законопроект, Арахамія відповів, що «таймлайна поки немає. На фракції навіть не піднімалося це питання».

Глава «Слуги народу» також зізнався, що не знає, як буде вмовляти депутатів голосувати за законопроект про особливий статус Донбасу. Він нагадав, що депутати обіцяли виборцям знайти мирний план врегулювання ситуації на Донбасі.

«Депутати обіцяли виборцям знайти мирний план врегулювання ситуації на Донбасі. Червоні лінії, які ми обговорювали в кулуарах, це непорушність кордонів і вибори тільки за українськими законами після того, як Україна поверне контроль над територіями», — сказав він.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.