  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Армія Литви готова стати стіною проти нелегальних мігрантів з Білорусі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Литва зіткнулася з&nbsp;великим напливом нелегальних мігрантів з&nbsp;Білорусі - Армія Литви готова стати стіною проти нелегальних мігрантів з Білорусі
    Литва зіткнулася з великим напливом нелегальних мігрантів з Білорусі
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Впродовж поточного року на кордоні з Білоруссю вже затримано понад 400 осіб

    Армія Литви готова в разі виникнення критичної ситуації на кордоні з Білорусією брати участь у захисті від проникнення нелегальних мігрантів. Про це в інтерв’ю агенству ELTA заявив міністр оборони цієї балтійської країни Арвідас Анушаускас.

    «Збройні сили перебувають у постійній готовності, що є важливим фактором, при виникненні необхідності організувати прикриття кордону, армія направить на це додаткові ресурси», — цитує міністра УНН.

    Литва зіткнулася з великим напливом нелегальних мігрантів з Білорусі з початку 2021 року. За цей період затримано понад 400 осіб, що в п’ять разів перевищує аналогічний показник за весь минулий рік. На територію Литви доводиться 1070 кілометрів зовнішніх кордонів Шенгенської зони, кордон з Білоруссю (679 кілометрів) є найдовшим.

    Як повідомлялося раніше, Литва побудує табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраде. У такий спосіб влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів з Білорусі.

    Теги: Білорусь мігранти Литва кордон табір Европейский союз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Армія Литви готова стати стіною проти нелегальних мігрантів з Білорусі