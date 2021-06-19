Армія Литви готова стати стіною проти нелегальних мігрантів з Білорусі

Впродовж поточного року на кордоні з Білоруссю вже затримано понад 400 осіб

Армія Литви готова в разі виникнення критичної ситуації на кордоні з Білорусією брати участь у захисті від проникнення нелегальних мігрантів. Про це в інтерв’ю агенству ELTA заявив міністр оборони цієї балтійської країни Арвідас Анушаускас.

«Збройні сили перебувають у постійній готовності, що є важливим фактором, при виникненні необхідності організувати прикриття кордону, армія направить на це додаткові ресурси», — цитує міністра УНН.

Литва зіткнулася з великим напливом нелегальних мігрантів з Білорусі з початку 2021 року. За цей період затримано понад 400 осіб, що в п’ять разів перевищує аналогічний показник за весь минулий рік. На територію Литви доводиться 1070 кілометрів зовнішніх кордонів Шенгенської зони, кордон з Білоруссю (679 кілометрів) є найдовшим.

Як повідомлялося раніше, Литва побудує табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраде. У такий спосіб влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів з Білорусі.