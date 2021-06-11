Влада Литви вважає, що ситуація в Мінську може сприяти незаконній міграції з Білорусі

У такий спосіб влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів

Литва побудує табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраде. Про це повідомляє LRT.

У такий спосіб влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів з Білорусі.

Зараз Центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку та мігрантів без документів.

Глава URC Александрас Кісловас наголосив, що хоч табір для біженців – не те ж саме, що звичайне житло, але люди будуть забезпечені усіма необхідними зручностями.

Також деяких біженців будуть розміщувати в звичайних житлових приміщеннях.

Влада Литви вважає, що ситуація в Мінську може сприяти незаконній міграції з Білорусі. За даними литовських прикордонників, близько 300 мігрантів з Іраку та Білорусі прибули в Литву цьогоріч.

Тим часом, поблизу литовського кордону білоруськими силовиками було затримано двох активістів, що брали участь в акціях протесту після президентських виборів, що відбулися в країні минулого року. Затримання сталося на ділянці кордону «Рудевщина».

Зазначається, що йдеться про жителів Бреста 21 та 27 років, яких оголосили в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях. За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.