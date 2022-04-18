Британська розвідка оновила карту війни в Україні

Окупанти не втрачають надії захопити усю територію Донецької області та втримати Херсон

Російські війська не можуть взяти Харків, тому зосередили свої зусилля на півдні області, що прилягає до Донбасу

В Україні триває 53-й день повномасштабної агресії РФ. Традиційну щоденну карту бойових дій російсько-української війни від британської розвідки опублікував Twitter міністерства оборони цієї країни.

Усі активні військові дії окупантів зосередилися на південному та східному напрямках. На Слобожанщині російські війська не можуть захопити одне з найбільших українських міст, Харків, тому рашистські підрозділи рухаються на південь регіону, в район міста Ізюм, де тривають запеклі бої.

Через Ізюм росіяни намагаються прорватися на північ Донецької області, де розташовані великі міста цього регіону, Краматорськ і Слов’янськ.

Також на Донбасі триває блокування Маріуполя, захисники якого стійко тримають оборону, не здаючись на вимоги окупантів.

Активні дії на південному напрямку зосереджені на правобережжі Херсонщини, де бойові дії поступово наближаються до обласного центру. Також бої фіксуються у Запорізькій області, в районі міста Василівка, біля якого окупантів, що намагалися прорватися до Запоріжжя, зупинили українські захисники.

Інші регіони України зазнають періодичних ракетних ударів з боку збройних сил РФ. Обстрілів зазнали майже усі області країни, крім кількох південно-західних, зокрема, Закарпатської.

Що відбувається на фронтах російсько-української війни станом на 18 квітня

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, рашисти обстріляли ракетами Львів, зруйновано кілька інфраструктурних об’єктів, зокрема, шино монтаж. Є загиблі.

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