У 2022 році на українські навчання знову прийдуть іноземні військові

В Україні наступного року відбудеться щонайменше сім міжнародних військових навчань

Рада дозволила допустити в Україну іноземних військових для навчань

Верховна Рада дозволила допуск в Україну підрозділів збройних сил інших держав для проведення наступного року військових навчань. Відповідний законопроєкт в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Закон передбачає допуск іноземних військових на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях із підготовки підрозділів збройних сил:

багатонаціональному навчанні «Об’єднані Зусилля – 2022»,

українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2022», українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2022»,

багатонаціональному навчанні «Світла Лавина – 2022»,

українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2022»,

українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2022»,

українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2022», багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2022»

багатонаціональному навчанні «Вікінг – 2022».

Крім того, 14 грудня Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Йдеться про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Нагадаємо, сьогодні Рада розглядає проєкти законів про військові навчання та громадянство.

Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.

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