«Ашан» залишається в Росії

Французький уряд не давав бізнесу рекомендацій залишати Росію

Французькі компанії, зокрема, «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» та «Декатлон», залишаються в Росії. Про це заявив глава Союзу французьких підприємців (Medef) Жоффруа Ру де Безьє, передає агентство «Прайм».

Він уточнив, що французький уряд не давав бізнесу рекомендацій залишати РФ.

В ефірі телеканалу BFMTV де Безьє ствердно відповів на запитання, чи можуть французькі компанії продовжувати діяльність у Росії. За його словами, загалом у французьких компаніях у Росії працюють близько 160 тис. людей.

«Вони повинні харчуватися, отримувати зарплату. Наша відповідальність як роботодавця – платити зарплату, що зараз дуже складно через запровадження санкцій за системою SWIFT... Наша відповідальність як роботодавця – підтримати наших співробітників та російських громадян, які не є відповідальними за цю війну», – наголосив він.

Як повідомляв «Главком», внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції:

Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян

корпорація PepsiCo – 20 тис. росіян;

IKEA – 15 тис.;

Inditex – 9 тис.;

KPMG – 4 500;

PWC – 3 700;

H&M – 3 500;

LVMH – 3 500;

L’Oreal – 2 200;

Starbucks – 2 000.

Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тис. росіян. Згідно з прогнозами, до кінця року без роботи залишаться близько 9 млн росіян.