У російських еліт ще є час зіскочити з підніжки потягу, що летить у пекло
Обережно двері зачиняються. Наступна станція – Гаага
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Последнее китайское…
Депутаты, сенаторы, министры, послы, губернаторы, мэры, чиновники, силовики: времени осталось мало.
Сейчас у вас еще есть шанс, как верно заметил Павел Чиков, стать если не героями, то соскочить с подножки поезда, летящего в ад. Шанс на амнистию еще есть. Дальше – трибунал. Для всех.
Не теряйте времени – отрекайтесь от преступного режима.
Сейчас еще можно успеть: Овсянникова, Гильдеева, Нагиев, несколько депутатов и олигархов – везунчики. Верхнее чутье в них развито отлично. Дворкович – тоже не дурак, шахматист.
Каждое их слово против войны сейчас – залог спокойной старости дома, а не в тюрьме.
Сейчас вам еще может казаться, что пронесет. Выправится. Что режим несокрушим. Был. До 24 февраля. А теперь пошел вразнос, потому что решения принимаются одним человеком, начавшим – как там бредит Кадыров? – джихад против Украины.
Не исключаю, что из папочек Владимир Владимирович знает, что его танки уже едут на Берлин, оставив за собой руины не только Львова, но и Варшавы. Но вы-то не в бункере. Вы-то знаете, что происходит на самом деле.
Ваша армия увязла в позиционной войне. Бомби-не бомби – войну не выиграть. Нет уже никаких допущений «а если все же». Не все же. Не выиграть. Точка. На западном фронте без перемен – перечитайте на досуге, а кто еще нет – можно в первый раз. На восточном тоже без шансов. Китай уже ведёт переговоры с США, дистанцируясь от Путина.
Отречетесь сейчас – не придется прыгать из окон без парашюта потом.
Не хотите – пеняйте на себя. Под санкциями будете все. Найдут ваши счета, ваши дома, схемы, всех аффилированных с вами людей. Сотни обиженных российских журналистов и расследователей помогут. Да и ваши знакомые вас же первых сдадут. А потом вышвырнут из ЕС и США ваших детей, родственников. К Кадырову, ФСБ и духовным скрепам. Туда, где благодарный электорат, до которого дойдёт чуть позже, сплотится вокруг вас очень тесно.
Делайте свои покаянные заявление из-за границы, если боитесь в России.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Гаага.
Успейте выскочить на Проспекте мира.
Джерело: блог Дмитра Гудкова