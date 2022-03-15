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    Думки вголос

    У російських еліт ще є час зіскочити з підніжки потягу, що летить у пекло

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Кожне слово проти війни зараз &ndash; запорука спокійної старості вдома, а не у в'язниці - У російських еліт ще є час зіскочити з підніжки потягу, що летить у пекло
    Кожне слово проти війни зараз – запорука спокійної старості вдома, а не у в'язниці

    Обережно двері зачиняються. Наступна станція – Гаага

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    Последнее китайское…

    Депутаты, сенаторы, министры, послы, губернаторы, мэры, чиновники, силовики: времени осталось мало.

    Сейчас у вас еще есть шанс, как верно заметил Павел Чиков, стать если не героями, то соскочить с подножки поезда, летящего в ад. Шанс на амнистию еще есть. Дальше – трибунал. Для всех.

    Не теряйте времени – отрекайтесь от преступного режима.

    Сейчас еще можно успеть: Овсянникова, Гильдеева, Нагиев, несколько депутатов и олигархов – везунчики. Верхнее чутье в них развито отлично. Дворкович – тоже не дурак, шахматист.

    Каждое их слово против войны сейчас – залог спокойной старости дома, а не в тюрьме.

    Сейчас вам еще может казаться, что пронесет. Выправится. Что режим несокрушим. Был. До 24 февраля. А теперь пошел вразнос, потому что решения принимаются одним человеком, начавшим – как там бредит Кадыров? – джихад против Украины.

    Не исключаю, что из папочек Владимир Владимирович знает, что его танки уже едут на Берлин, оставив за собой руины не только Львова, но и Варшавы. Но вы-то не в бункере. Вы-то знаете, что происходит на самом деле.

    Ваша армия увязла в позиционной войне. Бомби-не бомби – войну не выиграть. Нет уже никаких допущений «а если все же». Не все же. Не выиграть. Точка. На западном фронте без перемен – перечитайте на досуге, а кто еще нет – можно в первый раз. На восточном тоже без шансов. Китай уже ведёт переговоры с США, дистанцируясь от Путина.

    Отречетесь сейчас – не придется прыгать из окон без парашюта потом.

    Не хотите – пеняйте на себя. Под санкциями будете все. Найдут ваши счета, ваши дома, схемы, всех аффилированных с вами людей. Сотни обиженных российских журналистов и расследователей помогут. Да и ваши знакомые вас же первых сдадут. А потом вышвырнут из ЕС и США ваших детей, родственников. К Кадырову, ФСБ и духовным скрепам. Туда, где благодарный электорат, до которого дойдёт чуть позже, сплотится вокруг вас очень тесно.

    Делайте свои покаянные заявление из-за границы, если боитесь в России.

    Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Гаага.

    Успейте выскочить на Проспекте мира.

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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: ЄС Росія США ФСБ війна Китай путінський режим
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    У російських еліт ще є час зіскочити з підніжки потягу, що летить у пекло