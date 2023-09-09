Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Врятована з-під завалів жінка померла в лікарні
У п’ятницю, 8 вересня, у лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, 8 вересня війська РФ завдали удару по Сумах. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали понад 20 будинків і вісім авто.
З-під завалів вдалося врятувати двох постраждалих – чоловіка 1953 року народження і жінку 1958 року народження.
Рятувальники очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. Було відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.
Також нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч на 7 вересня цього року.
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