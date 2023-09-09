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Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Рятувальники розібрали завали після ракетного удару по Сумах
фото: ДСНС

Врятована з-під завалів жінка померла в лікарні

У п’ятницю, 8 вересня, у лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, 8 вересня війська РФ завдали удару по Сумах. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали понад 20 будинків і вісім авто.

З-під завалів вдалося врятувати двох постраждалих – чоловіка 1953 року народження і жінку 1958 року народження.

Рятувальники очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. Було відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.

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Ліквідація наслідків ворожого удару в Сумах
фото: ДСНС

Також нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по Сумах у ніч на 7 вересня цього року.

Теги: Суми ракета окупанти війна

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