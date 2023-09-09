Рятувальники завершили ліквідацію наслідків ракетного удару по Сумах (відео)
З-під завалів вдалося врятувати двох постраждалих
У Сумах рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
«Підрозділами ДСНС завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару», – йдеться в повідомленні.
З-під завалів вдалося врятувати двох постраждалих – чоловіка 1953 року народження і жінку 1958 року народження.
Рятувальники очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. Було відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.
Загалом для надання допомоги залучалося 52 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, 8 вересня війська РФ завдали удару по Сумах. Унаслідок ворожої атаки було зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали понад 20 будинків і вісім авто.
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