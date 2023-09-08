Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)
За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок
фото скріншот відео

Пожежу ліквідовано, роботи тривають.

Сьогодні вранці 8 вересня, внаслідок ворожого удару по Сумах, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Дві людини постраждали в результаті ракетної атаки окупантів. Чоловіка та жінку дістали з-під завалів. Про це інформує Головне управління ДСНС у Сумській області.

«До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під уламками перебувають дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Як повідомлялося, 8 вересня окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах.

Теги: пожежа окупанти рятувальники будинок відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині підліток застряг у поштоматі (фото)
На Полтавщині підліток застряг у поштоматі (фото)
17 серпня, 11:37
Надводні дрони допомагають нищити росіян у морі
Розвідники показали, як з допомогою надводних дронів полюють на росіян у Чорному морі
12 серпня, 15:14
Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)
Прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)
16 серпня, 17:08
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
4 вересня, 07:22
Маяк на мисі Тарханкут, поблизу якого відбувся бій між окупантами та українським десантом
Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму (аудіо)
25 серпня, 20:01
Окупанти також використовують бурові платформи для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі
27 серпня, 14:03
Роман Заволока плюнув у військовослужбовця та показав середній палець
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
29 серпня, 15:06
Україна вже неодноразово атакувала незаконно збудований окупантами Кримський міст
Атака на Кримський міст: окупанти назвали кількість «знищених» дронів
2 вересня, 06:19
Українські військові стримують штурми окупантів
Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали мету ворога
3 вересня, 17:32

Події в Україні

Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
Росія вивела у Чорне море фрегат із вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море фрегат із вісьмома «Калібрами»
Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)
Загинув поліцейський. Деталі обстрілу Кривого Рогу (фото)
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)
Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
48K
У французьких виробників істерика через курятину з України
42K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
23K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
17K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту