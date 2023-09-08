Ракетний удар по Сумах: з-під завалів врятовано двоє людей (відео)

Пожежу ліквідовано, роботи тривають.

Сьогодні вранці 8 вересня, внаслідок ворожого удару по Сумах, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. Дві людини постраждали в результаті ракетної атаки окупантів. Чоловіка та жінку дістали з-під завалів. Про це інформує Головне управління ДСНС у Сумській області.

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«До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, під уламками перебувають дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Як повідомлялося, 8 вересня окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах.