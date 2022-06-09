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    Соціум

    Столтенберг терміново скасував візит до Німеччини та Румунії

    Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини і Румунії дистанційно - Столтенберг терміново скасував візит до Німеччини та Румунії
    Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини і Румунії дистанційно
    фото: nato.int

    У Генсека НАТО виникло проблеми зі здоров'ям

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні, а також поїздку до Румунії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Німеччини.

    Як зазначили у відомстві, Ламбрехт і Столтенберг мали обговорити кілька тем: пропозицію про додаткові посилення сил на Східному фланзі, підготовку до саміту НАТО в Мадриді наприкінці місяця, зустріч міністрів оборони альянсу наступного тижня, нову стратегічну концепцію блоку, а також вступ до нього Фінляндії та Швеції.

    Після зустрічі генсек НАТО і міністерка оборони ФРН мали виступити за заявою для преси.Зараз анонс зустрічі на сайті Міноборони Німеччини опублікований зі статусом «Скасовано».

    Під час візиту до Берліна Столтенберг також мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Bild.

    Згодом агентство Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО повідомило, що Столтенберг скасував поїздку до Німеччини та Румунії через виявлений у нього оперізувальний лишай, який міг виникнути у нього як ускладнення після захворювання на Covid-19.

    «Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини і Румунії дистанційно, а не особисто», – заявив представник НАТО. У Бухаресті 10 червня Столтенберг мав зустрітися з лідерами Румунії, Польщі та Угорщини.

    Нагадаємо, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

    Теги: росія окупанти здоров'я НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Столтенберг терміново скасував візит до Німеччини та Румунії