Визначився перший фіналіст жіночого Кубка України з футболу

Другий півфінал Кубка України відбудеться у суботу, 4 квітня 2026 року

«Колос» розгромив «Полісся» у першому півфіналі жіночого Кубка України з футболу

Став відомий перший фіналіст жіночого Кубка України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Колос» здобув переконливу перемогу над «Поліссям» у першому півфіналі жіночого Кубка України з футболу. 

Жіночий Кубок України з футболу. 1/2 фіналу

«Полісся» (Житомир) – «Колос» (Ковалівка) 0:4 (0:1)

  • Голи: Остапів (45), Краснобородько (47,84), Кумеда (90).

Другий півфінал Кубка України відбудеться вже завтра, 4 квітня 2026 року. За вихід у фінал, який відбудеться 27 травня 2026 року (базова дата), боротимуться «Ворскла» та «Металіст 1925».

Гра пройде у Полтаві, початок поєдинку о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
