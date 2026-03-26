«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
Владислав Кабаєв продовжить виступи в столиці України
фото: ФК «Динамо»

Українець нещодавно відновив тренування після травми

Фланговий півзахисник Владислав Кабаєв уклав новий договір із київським «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вінгер підписав контракт до літа 2028 року. Попередня угода з «біло-синіми» була розрахована до кінця нинішнього сезону. Отже, менеджмент столичного гранда розраховує на Кабаєва й надалі.

Українець перебрався в «Динамо» влітку 2022 року. Тоді кияни віддали за нього 1,2 млн євро луганській «Зорі». Також півзахисник раніше захищав кольори «Чорноморця» з рідної Одеси.

У цій кампанії Кабаєв провів 24 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Старт весняної частини сезону вінгер пропустив через ушкодження гомілкостопу.

До слова, раніше «Динамо» розгромило «Олександрію» на виїзді. Голами в складі столичного гранда відзначилися Ярмоленко, Яцик, Волошин, Редушко та Пономаренко. У турнірній таблиці УПЛ «біло-сині» йдуть на четвертій сходинці.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» отримало наступного суперника в Кубку України. У півфіналі змагань кияни зустрінуться з чернівецькою «Буковиною». Іншу пару склали харківський «Металіст 1925» і «Чернігів».

Нідерландський футбольний гранд підпав під атаку хакерів
НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
Перед Гран-прі Японії Формула-1 внесла поправку до регламенту кваліфікації
Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
