«Зарано нас списувати». Один з лідерів «Кривбаса» Володимир Вілівальд – про завдання команди на вирішальну частину УПЛ

На думку захисника «Кривбаса», команда не скористалась своїми шансами в матчі з «Поліссям»

Володимир Вілівальд: Сім очок відставання від «Динамо» – це не прірва

Після перерви на матчі збірних вже цього тижня відновлюються поєдинки в Українській Прем'єр-лізі. Наразі у чемпіонаті України триває боротьба за місця у топ-4, які можуть стати для клубів перепусткою у єврокубкові турніри наступного сезону.

Один з лідерів «Кривбаса», який в УПЛ посідає п’яте місце, центральний захисник Володимир Вілівальд в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкома» проаналізував останні матчі команди, поділився очікуваннями щодо наступної гри клубу з ЛНЗ та нагадав про важливість англійської мови.

«Кривбас не скористався своїми шансами в матчі з «Поліссям»

У 20-у турі «Кривбас» зіграв один з ключових матчів у другому колі – проти «Полісся» (0:2). У команди був час проаналізувати ту невдачу. На твою думку, що не дозволило досягти позитивного результату?

Ця гра була дуже важлива для обох команд. Чого нам не вистачило для перемоги? На мою думку, це реалізація гольових моментів. Ми мали нагоди в першому таймі. Зокрема, Ярослав Шевченко на початку поєдинку пробивав, здавалось, напевно. У Глейкера Мендоси був свій момент. Якщо б ми забили хоча б один м’яч, то гра склалась по-іншому.

Стосовно пропущених голів, то це були помилки нашої оборонної ланки. Звісно, таких помилок не повинно бути в нашій грі, але зрозуміло, що футбол складається з помилок. У підсумку «Полісся» скористалось цими нагодами і забили нам у першому таймі. У «Кривбаса» і в подальшому були нагоди забити, але не вийшло. Повторюся, якби реалізували свої моменти до перерви, то результат був би іншим.

Проти «Епіцентру» команда здобула дуже непросту перемогу (2:1). У головного тренера були претензії до гравців після матчу?

Команда здобула в цьому матчі три залікових бали і це дуже добре, бо ми залишаємось у верхній частині таблиці. В цілому гра була дуже непроста. Вже з перших хвилин суперник нав’язував нам свій футбол, володів м’ячем, атакував, захоплював простір. Мушу зізнатися, що в ті хвилини саме «Епіцентр» володів ініціативою.

Стосовно претензій, то звісно наш тренер був незадоволений якістю гри. Він прагне іншого футболу, щоб ми грали першим номером і агресивно, щоб застосовували пресинг. Так от, тренер наголосив, що він не побачив цього в матчі з «Епіцентром». Ми були якісь сонливі, бракувало командної взаємодії. На його думку, ми мали раніше закривати цю гру.

Як тобі грати в центрі захисту у парі з новачком команди Джозефом Джонсом? Як комунікуєте з ним на полі?

До нас нещодавно приєдналися два панамські футболісти. Один з них Джозеф Джонс, який грає на позиції центрального захисника. Хочу відзначити, що він швидко адаптувався в команді. Фактично вже з першої гри він почав демонструвати свій рівень і усі свої футбольні якості та навички.

Стосовно комунікації, то на футбольному полі мова одна і проблем щодо взаєморозуміння немає.

Розповідали, що ваш головний тренер запровадив обов’язкові уроки англійської для гравців, щоб українці та легіонери спілкувалися між собою англійською.

Так, це правда. Починаючи із зимових зборів, ми почали займатися з нашим перекладачем англійською мовою. Для цього тренер розділив нас на три групи, щоб заняття були більш ефективними. Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі, тому навчання буде в нагоді усім.

Джонс з Панами – наскільки його розуміння футболу відрізняється від твого?

Чесно скажу, його розуміння футболу нічим не відрізняється від інших футболістів нашої команди. Звісно, він має свій стиль гри, притаманний лише йому. Але базові поняття такі, як і у решти – дотримуватись ігрової дисципліни, грати в інтересах команди.

Володимир Вілівальд має чинний контракт з Кривбасом до 2030 року. Фото: «Кривбас»

«У нинішнє міжнародне вікно рекордна кількість гравців «Кривбаса» отримали виклики до збірних»

З «Кривбаса» багато гравців викликано до своїх національних та юнацьких збірних (українці Матвій Боднар, Олександр Каменський, ізраїльтянин Бар Лін). Зокрема, і ти отримав дебютне запрошення до молодіжної збірної. Це свідчення того, що тренерський штаб якось особливо працює з молодими гравцями?

Якщо не помиляюсь, то у нинішнє міжнародне вікно з «Кривбаса» запросили рекордну кількість футболістів у різні збірні. Вважаю, це спільна заслуга – тренерського штабу, колективу, кожного гравця окремо. Останні результати «Кривбаса» і якість гри стали підставою для того, щоб на наших гравців звертали увагу тренери збірних.

Чемпіонат відновиться вже у квітні. У «Кривбаса» одразу матч проти лідера – ЛНЗ. Вже говорили про цей матч з партнерами?

Так, на нас чекає домашня гра з лідером чемпіонату. Суперник серйозний і можу сказати, що команда вже готується до цього матчу. Зокрема, я після повернення з розташування молодіжної збірної також приєднаюсь до цієї підготовки.

До четвертого місця, на якому розташувалось «Динамо», вже сім очок. Наскільки реально «Кривбасу» повернутися у боротьбу за топ-4 після міжнародної паузи?

Зарано нас списувати з цих перегонів. Я вважаю, що у «Кривбаса» досі є шанси увірватися в першу четвірку. Сім очок – це не прірва. Попереду багато матчів і, наприклад, «Динамо» потрібно зіграти ще достатньо важких поєдинків. З «Шахтарем», з нами. Зокрема, для «Кривбаса» це буде дуже принципова гра і все в наших руках. Можу пообіцяти, що команда зробить усе можливе аби повернутися в єврокубки.

Святослав Василик, для «Главкома»