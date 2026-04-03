Лідер Першої ліги на півфінал Кубка України з «Динамо» обрав два стадіони

Команді не дозволять прийняти столичний гранд на домашній арені

Чернівецька «Буковина» вагається між двома варіантами тимчасової домівки на 1/2 фіналу Кубка України проти київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Молодий буковинець».

Останньою інформацією зі стану клубу поділився фінансовий директор «жовто-чорних» Ігор Наболотний. За його словами, команда Сергія Шищенка прийме «Динамо» в одному з інших обласних центрів заходу України. Незабаром «Буковина» оголосить фінальне рішення.

«Є офіційна відмова від УАФ, що матч не відбудеться у Чернівцях. Наступного тижня стане відомо, де саме проведемо матч. Варіантів два – Львів або Тернопіль», – заявив функціонер.

На домашній арені «Буковини» тривають ремонтні роботи. Клуб намагається впорядкувати стадіон до вимог асоціації та української Прем'єр-ліги. Підопічні Шищенка фактично гарантували собі вихід в УПЛ, тож влітку мають пройти атестацію для виступів на елітному рівні.

«Ми стараємося, щоб до можливого виходу в УПЛ, тобто до старту нового чемпіонату, усе було зроблено. Усі працюють над тим, щоб це реалізувати. Головною проблемою зараз є освітлення поля. Думаю, що більш зрозуміло все буде вже в травні. По-перше, чи вийдемо ми в УПЛ. По-друге, вже буде видно початок робіт по освітленню та полю», – заявив Наболотний.

Торік «Буковина» та кияни перетнулися на тій же стадії турніру. Тоді «жовто-чорні» вирішили прийняти «Динамо» на львівському стадіоні «Україна». Чернівчани зазнали розгромної поразки (1:4), а «біло-сині» згодом програли фінал донецькому «Шахтарю» у серії пенальті.

Шлях «Буковини» в Кубку України 2025/26

Чернівчани розпочали виступи в 1/32 фіналу. Там «жовто-чорні» розгромили аматорський «Авангард» із Лозової (3:0). А вже в 1/16 фіналу команда Шищенка вибила першого представника Прем'єр-ліги – львівські «Карпати» (1:0).

У рамках 1/8 фіналу змагань «Буковина» переграла тернопільську «Ниву» (2:1). Нарешті в чвертьфіналі Кубка України чернівчани здолали одного з лідерів УПЛ – черкаський ЛНЗ (0:0, пенальті – 5:4).

Кубок України 2025/26

У розіграші турніру взяли участь 68 команд. Найслабші розпочали змагання з кваліфікаційного раунду. Там визначилися вісім учасників 1/32 фіналу Кубка України.

Саме на цій стадії до турніру приєдналися 12 колективів УПЛ. Чотири найкращі команди еліти за підсумками минулого сезону розпочали боротьбу в 1/16 фіналу.

Переможець попереднього розіграшу – донецький «Шахтар» – вибув у 1/8 фіналу. Там «гірників» здолало «Динамо» (2:1).

До слова, раніше «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

