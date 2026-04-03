Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер Першої ліги на півфінал Кубка України з «Динамо» обрав два стадіони

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер Першої ліги на півфінал Кубка України з «Динамо» обрав два стадіони
Стадіон «Україна» був домашнім для чернівчан торік
фото: ФК «Карпати»

Команді не дозволять прийняти столичний гранд на домашній арені

Чернівецька «Буковина» вагається між двома варіантами тимчасової домівки на 1/2 фіналу Кубка України проти київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Молодий буковинець».

Останньою інформацією зі стану клубу поділився фінансовий директор «жовто-чорних» Ігор Наболотний. За його словами, команда Сергія Шищенка прийме «Динамо» в одному з інших обласних центрів заходу України. Незабаром «Буковина» оголосить фінальне рішення.

«Є офіційна відмова від УАФ, що матч не відбудеться у Чернівцях. Наступного тижня стане відомо, де саме проведемо матч. Варіантів два – Львів або Тернопіль», – заявив функціонер.

На домашній арені «Буковини» тривають ремонтні роботи. Клуб намагається впорядкувати стадіон до вимог асоціації та української Прем'єр-ліги. Підопічні Шищенка фактично гарантували собі вихід в УПЛ, тож влітку мають пройти атестацію для виступів на елітному рівні.

«Ми стараємося, щоб до можливого виходу в УПЛ, тобто до старту нового чемпіонату, усе було зроблено. Усі працюють над тим, щоб це реалізувати. Головною проблемою зараз є освітлення поля. Думаю, що більш зрозуміло все буде вже в травні. По-перше, чи вийдемо ми в УПЛ. По-друге, вже буде видно початок робіт по освітленню та полю», – заявив Наболотний.

Торік «Буковина» та кияни перетнулися на тій же стадії турніру. Тоді «жовто-чорні» вирішили прийняти «Динамо» на львівському стадіоні «Україна». Чернівчани зазнали розгромної поразки (1:4), а «біло-сині» згодом програли фінал донецькому «Шахтарю» у серії пенальті.

Шлях «Буковини» в Кубку України 2025/26

Чернівчани розпочали виступи в 1/32 фіналу. Там «жовто-чорні» розгромили аматорський «Авангард» із Лозової (3:0). А вже в 1/16 фіналу команда Шищенка вибила першого представника Прем'єр-ліги – львівські «Карпати» (1:0).

У рамках 1/8 фіналу змагань «Буковина» переграла тернопільську «Ниву» (2:1). Нарешті в чвертьфіналі Кубка України чернівчани здолали одного з лідерів УПЛ – черкаський ЛНЗ (0:0, пенальті – 5:4).

Кубок України 2025/26

У розіграші турніру взяли участь 68 команд. Найслабші розпочали змагання з кваліфікаційного раунду. Там визначилися вісім учасників 1/32 фіналу Кубка України.

Саме на цій стадії до турніру приєдналися 12 колективів УПЛ. Чотири найкращі команди еліти за підсумками минулого сезону розпочали боротьбу в 1/16 фіналу.

Переможець попереднього розіграшу – донецький «Шахтар» – вибув у 1/8 фіналу. Там «гірників» здолало «Динамо» (2:1).

До слова, раніше «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

Тим часом полтавська «Ворскла» отримала суворе покарання від УАФ за неявку на поєдинок жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». «Зелено-білі» не змогли виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

Теги: Українська асоціація футболу ФК «Буковина» Тернопіль Львів ФК «Динамо» Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua