«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»

«Пивовари» стали на бік «поліських вовків» у заклику до Української асоціації футболу змінити стан справ у суддівстві

Київська «Оболонь» поповнила список клубів, які підтримали заяву керівництва житомирського «Полісся» про незадовільний арбітраж у Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Напередодні «поліські вовки» звернулися до Української асоціації футболу з вимогою назавжди усунути від суддівської роботи Дениса Шурмана. Лист підписали президент житомирян Геннадій Буткевич і новий перший віцепрезидент Олександр Усик. Вони апелювали до низки помилок арбітра.

Столичні «пивовари» мають власну історію взаємин із рефері. Він судив матч першого кола УПЛ між «Оболонню» і київським «Динамо». Дербі завершилося бойовою нічиєю (2:2).

«Саме він обслуговував матч 5-го туру української Прем'єр-ліги між «Оболонню» та «Динамо». У компенсований до другого тайму час, на 90+ хвилині, арбітр передчасно зупинив перспективну атаку нашої команди, не дозволивши дограти момент до завершення. Це рішення фактично зірвало потенційно результативну атаку та позбавило «Оболонь» реального шансу поборотися за 3 очки у матчі», – йдеться в заяві «пивоварів».

Раніше заяву житомирян підтримала низка інших клубів УПЛ. Зокрема, солідарність із «Поліссям» висловили рівненський «Верес», харківський «Металіст 1925», криворізький «Кривбас», ковалівський «Колос» і «Полтава».

Лист «Полісся» УАФ

Скандалом обернувся матч 19-го туру Прем'єр-ліги проти столичного «Динамо». Головний арбітр Балакін і судді VAR Шурман і Слончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Наприклад, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК «Полісся» у матчі з прямим конкурентом. У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво», – йдеться в зверненні Буткевича та Усика.

Події після поєдинку «Полісся» – «Динамо»

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

До слова, Балакін і Шурман нібито пройшли дослідження на «детекторі брехні» після скандального поєдинку. За словами коментатора Віктора Вацка, попередня змова суддів із зацікавленими особами не підтвердилася. Також вони не отримали фінансової вигоди від рішень.

Тим часом Володимир Шаран повернувся до керма «Олександрії». Вітчизняний фахівець втретє очолив клуб із Кіровоградщини. Головне завдання тренера – врятувати «жовто-чорних» від вильоту.