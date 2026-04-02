Центрбек «Кривбаса» Вілівальд: Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі

Оборонець молодіжної збірної України: Ми почали займатися з нашим перекладачем англійською мовою

Центрбек криворізького «Кривбаса» Володимир Вілівальд в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» нагадав про важливість іноземних мов.

«Так, це правда. Починаючи із зимових зборів, ми почали займатися з нашим перекладачем англійською мовою. Для цього тренер (Патрік ван Леувен – «Главком») розділив нас на три групи, щоб заняття були більш ефективними. Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі, тому навчання буде в нагоді усім», – розповів оборонець.

Водночас, за словами Вілівальда, порозумітися з легіонерами безпосередньо на полі дозволяє «мова футболу». Прикладом такої взаємодії він назвав зіграність з партнером по центру оборони. Латиноамериканець приєднався до команди в зимове трансферне вікно.

«До нас нещодавно приєдналися два панамські футболісти. Один із них Джозеф Джонс, який грає на позиції центрального захисника. Хочу відзначити, що він швидко адаптувався в команді. Фактично вже з першої гри він почав демонструвати свій рівень і усі свої футбольні якості та навички.

Стосовно комунікації, то на футбольному полі мова одна і проблем щодо взаєморозуміння немає», – резюмував Вілівальд.

До слова, київське «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

Тим часом полтавська «Ворскла» отримала суворе покарання від УАФ за неявку на поєдинок жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». «Зелено-білі» не змогли виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.