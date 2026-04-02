Центрбек «Кривбаса» Вілівальд: Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Центрбек «Кривбаса» Вілівальд: Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі
Володимир Вілівальд в оточенні одноклубників
фото: ФК «Кривбас»

Оборонець молодіжної збірної України: Ми почали займатися з нашим перекладачем англійською мовою

Центрбек криворізького «Кривбаса» Володимир Вілівальд в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» нагадав про важливість іноземних мов.

«Так, це правда. Починаючи із зимових зборів, ми почали займатися з нашим перекладачем англійською мовою. Для цього тренер (Патрік ван Леувен – «Главком») розділив нас на три групи, щоб заняття були більш ефективними. Англійська мова дуже важлива в сучасному футболі, тому навчання буде в нагоді усім», – розповів оборонець.

Водночас, за словами Вілівальда, порозумітися з легіонерами безпосередньо на полі дозволяє «мова футболу». Прикладом такої взаємодії він назвав зіграність з партнером по центру оборони. Латиноамериканець приєднався до команди в зимове трансферне вікно.

«До нас нещодавно приєдналися два панамські футболісти. Один із них Джозеф Джонс, який грає на позиції центрального захисника. Хочу відзначити, що він швидко адаптувався в команді. Фактично вже з першої гри він почав демонструвати свій рівень і усі свої футбольні якості та навички.

Стосовно комунікації, то на футбольному полі мова одна і проблем щодо взаєморозуміння немає», – резюмував Вілівальд.

До слова, київське «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та тренер Ігор Костюк.

Тим часом полтавська «Ворскла» отримала суворе покарання від УАФ за неявку на поєдинок жіночої Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». «Зелено-білі» не змогли виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

Читайте також

На думку захисника «Кривбаса», команда не скористалась своїми шансами в матчі з «Поліссям»
«Зарано нас списувати». Один з лідерів «Кривбаса» Володимир Вілівальд – про завдання команди на вирішальну частину УПЛ
2 квiтня, 16:52
Столичний гранд покращив фінансове становище
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33
Харків'яни впевнено переграли аутсайдера
«Металіст 1925» легко розібрався з «Полтавою» в УПЛ
19 березня, 20:10
Денис Шурман розгнівав більшість клубів Прем'єр-ліги
«Оболонь» підтримала «Полісся» та Ко в справі Шурмана – клуб згадав крадіжку в дербі з «Динамо»
24 березня, 16:25
Владислав Кабаєв продовжить виступи в столиці України
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
26 березня, 11:59
Полтавки прогнозовано отримали суворе покарання
Чемпіон України отримав технічну поразку та штраф від федерації
30 березня, 16:55
Матвій Пономаренко нестримний навесні
«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги
31 березня, 10:27
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу перемогла Угорщину
31 березня, 20:11
Синьо-жовті мають 1546,88 бала у рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
1 квiтня, 16:12

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
