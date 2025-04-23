Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

До 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців

У мобільному застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв+» у травні має з'явитися два нових типи відстрочок. Як передає «Главком», про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, до 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії.

«Другий тип – для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років», – сказала посадовиця.

Черногоренко наголосила, що тривале стояння в чергах, «очікування за зачиненими дверима та тижні очікування розгляду заявки» – це вкрай незручно, тому головна мета – перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.

Нагадаємо, мобілізація в Україні від початку 2025 року зазнала суттєвих змін завдяки осучасненню та цифровізації частини процесів. Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про ключові реформи, які змінюють оборонну систему країни, пише «Главком».

В кінці січня в Україні запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного.

Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.

«Далі плануємо впровадити підписання смарт-контрактів. Виглядатиме це так – людина обирає вакансію, дає фідбек бригаді, що вона зацікавлена, бригада з нею проводить співбесіду. І може безпосередньо рекрутувати людину. Ми додамо можливість підписати смарт-контракт прямо в телефоні з бригадою», – розповіла Чорногоренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.