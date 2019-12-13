Президент України назвав «Ахіллесову п'яту» Мінських угод



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Президент Володимир Зеленський

За словами президента, найскладніше питання у переговорах з Путіним - це передача кордону під контроль України

Під час переговорів у «нормандському форматі» в Парижі президентові України Володимиру Зеленському не вдалося домовитися про повернення контролю над кордоном нашою державою. Проте лідери домовилися обговорювати це питання у подальшому, зокрема, під час наступної зустрічі за чотири місяці.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час прямого ефіру в ток-шоу «Право на владу».

«Найскладніше питання - це передача кордону під контроль України. Це дуже смішно, бо це наш кордон і передача нашого ж кордону нам. Але, це дійсно наше слабке місце. Так звана Ахіллесова п'ята Мінських угод», - пояснив очільник держави.

Зеленський зауважив, що на ці Мінські угоди п'ять років тому українська сторона пішла свідомо і підписала їх. І вже на цьогорічному саміті, під час особистих перемовин у президентів України та РФ виникли кардинальні розбіжності у поглядах на цю тему.

«Це те, що було підписано нашою стороною, на жаль. Про це можна довго дискутувати, можливо були такі умови. Але ми підписали, що нам передають під контроль наш же кордон лише після виборів на тимчасово окупованих територіях. Ми дуже багато часу виділили на це питання, дуже детально про це говорили, у нас кардинально різні позиції з президентом РФ», - наголосив Зеленський.

Разом з тим, він зауважив, що початок переговорів на цю тему - це вже добре. Він додав, що лідери домовилися продовжити дискутувати детальніше на цю тему, із різними варіантами вирішення проблеми, під час наступної зустрічі, яку анонсували за чотири місяці.

«І це теж перемога, що буде наступна зустріч», - підсумував Зеленський.

Він також пояснив, що потрібно змінити в Мінських угодах.

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.