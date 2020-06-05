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    В Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями

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    <span>Арсен Аваков наголосив, що правила ліцензування необхідно зробити прозорими</span> - В Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями
    Арсен Аваков наголосив, що правила ліцензування необхідно зробити прозорими

    На думку Авакова, перестрілка у Броварах стала наслідком корупції у сфері держконтролю за видачу дозволів на транспортні перевезення у Київській області

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями. За його словами, посилення ініціює Кабінет міністрів.

    Про це Аваков сказав у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    «Ми з членами Кабміну, прем'єр-міністром ініціювали питання посиленню контролю за дотримання правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Необхідно зробити їх прозорими, а контроль жорстким, щоб не було чорних грошей, які б могли фінансувати кримінал», - заявив глава МВС.

    На думку міністра, перестрілка у Броварах стала наслідком непрозорості та корупції у сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення у Київській області.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

    Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.  

    Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

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