Аваков у 2017 році заробив вдвічі більше, ніж Порошенко

Зарплата Порошенка становила 336 тис. грн та була спрямована на благодійність

Заробітна плата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у 2017 році становила 710 тис. 98,87 грн, повідомляється у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна». [READ_MORE] Згідно з документом, із загальної суми зарплати оклад глави МВС становив 192 тис. грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис.



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Арсен Аваков і Петро Порошенко

Зарплата Порошенка становила 336 тис. грн та була спрямована на благодійність

Заробітна плата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у 2017 році становила 710 тис. 98,87 грн, повідомляється у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, із загальної суми зарплати оклад глави МВС становив 192 тис. грн; надбавка за інтенсивність праці - 192 тис. грн; надбавка за вислугу років - 57,6 тис. грн; надбавка державним експертам з питань таємниць - 38,4 тис. грн; надбавка за роботу з таємними документами - 38,4 тис. грн, відпускні - 46 тис. 560 грн, інші виплати - 145 тис. 138,87 грн. Загальний розмір нарахованої зарплати становив 710 тис. 098,87 грн, після утримання податків і зборів - 571 тис. 629,6 грн.

У той же час, заробітна плата президента України Петра Порошенка у 2017 році становила 336 тис. грн, і всю суму було спрямовано на благодійність, повідомляється у відповіді Адміністрації президента на інформаційний запит ЗМІ.

Згідно з відповіддю, вся сума зарплати складається з посадового окладу та на підставі поданої заяви була перерахована на благодійні цілі.

Зарплату голові Адміністрації президента Ігорю Райніну було нараховано в розмірі 537 тис. 775,63 грн, з них оклад становив 190 тис. 876,07 грн; надбавка за вислугу років - 65 тис. 543,47 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 28 тис. 631,4 грн; надбавка за інтенсивність праці - 23 тис. 585,07 грн; надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 38 тис. 175,21 грн; премії - 90 тис. 496,36 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 100 тис. 468,05 грн.

Зарплату першому заступнику голови Адміністрації президента Віталію Ковальчуку було нараховано в розмірі 431 тис. 187,33 грн, з них оклад становив 151 тис. 216,22 грн; надбавка за вислугу років - 37 тис. 980,94 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 30 тис. 143,26 грн; надбавка за інтенсивність праці - 21 тис. 674,46 грн; премії 141 тис. 930,55 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 48 тис. 141,9 грн.

Зарплату заступнику голови Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву було нараховано в розмірі 498 тис. 698,24 грн, з них оклад становив 117 тис. 577,58 грн; надбавка за вислугу років - 58 тис. 788,8 грн; надбавка за інтенсивність праці - 15 тис. 413,97 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 17 тис. 636,65 грн; премії - 96 тис. 288,8 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 192 тис. 992,44 грн.

Зарплату заступнику голови Адміністрації президента Ростиславу Павленку було нараховано в розмірі 440 тис. 623,81 грн, з них оклад становив 165 тис. 739,23 грн; надбавка за вислугу років - 62 тис. 112,49 грн; надбавка за інтенсивність праці - 21 тис. 750 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 24 тис. 860,89 грн; премії 140 тис. 803,18 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 25 тис. 358,02 грн.

Зарплату заступнику голову Адміністрації президента Валерію Кондратюку було нараховано в розмірі 532 тис. 816,57 грн, з них оклад становив 180 тис. грн; надбавка за вислугу років - 72 тис. 696 грн; надбавка за інтенсивність праці - 22 тис. 500 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень і виконання функцій державного експерта з питань таємниць - по 36 тис. грн; премії - 129 тис. 650 грн; інші виплати - 55 тис. 970,57 грн.

Зарплату заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову було нараховано в розмірі 354 тис. 520,5 грн, з них оклад становив 160 тис. 516,23 грн; надбавка за вислугу років - 8 тис. 937,17 грн; надбавка за інтенсивність праці - 20 тис. 337,66 грн; премії - 129 тис. 879,82 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 34 тис. 849,62 грн.

При цьому, згідно з поданою заявою, вся зарплата перераховується на благодійність.

Зарплату заступнику голови Адміністрації президента Дмитру Шимківу було нараховано в розмірі 360 тис. 672,42 грн, з них оклад становив 126 тис. 456,94 грн; надбавка за вислугу років - 7 тис. 593,96 грн; надбавка за інтенсивність праці - 17 тис. 577,93 грн; премії - 116 тис. 040,34 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, індексація та інші) - 93 тис. 003,25 грн.