Аварія літака під Львовом: на борту було семеро людей



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Один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку Фото: Варта 1

Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб

На борту транспортного літака Ан-12, який здійснив аварійну посадку поблизу Львова, перебували сім людей. Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб.

Про це повідомляє varta1.com.ua.

Працівники ДСНС працюють над деблокацією екіпажу літака з-під уламків.

Наразі про стан потерпілих не відомо.

Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.