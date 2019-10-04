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    Аварія літака під Львовом: на борту було семеро людей

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    <p><span>Один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку<o:p></o:p></span></p> - Аварія літака під Львовом: на борту було семеро людей

    Один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку

    Фото: Варта 1

    Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб

    На борту транспортного літака Ан-12, який здійснив аварійну посадку поблизу Львова, перебували сім людей. Станом на 08.10 є інформація про знайдених трьох осіб.

    Про це повідомляє varta1.com.ua.

    Працівники ДСНС працюють над деблокацією екіпажу літака з-під уламків.

    Наразі про стан потерпілих не відомо.

    Нагадаємо, літак Ан-12 у п’ятницю, 4 жовтня, здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

    О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

    О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

    Львівщина ДСНС авіація авіакатастрофа Львів літак аварія рятувальники
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