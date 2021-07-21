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    В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі

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    Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає - В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі
    Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає
    Фото: dn.dsns.gov.ua

    На території заводу виникло загоряння конвеєрної стрічки

    У середу, 21 липня, у Донецькій області виникла пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що на території заводу виникло загоряння конвеєрної стрічки коксового цеху №1.

    По прибуттю бійцями ДСНС встановлено, що відбувається горіння транспортерної стрічки на території коксового цеху №1 на висоті 20 метрів довжиною 70 метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

    Виробничий процес через пожежу не зупиняли. Загоряння було локалізовано о 10:12, а ліквідовано – о 10:21.

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    Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

    Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Сьогодні біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт.

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    Теги: пожежа ДСНС Донеччина завод Авдіївка
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    В Авдіївці сталася пожежа на коксохімічному заводі