В мережі показали аварію на мільйон доларів

У ДТП потрапили одразу три дорогих спорткара Ferrari

В США в ДТП потрапило одразу три суперкари Ferrari: два 488 та один 458. Загальна вартість автомобілів – близько мільйона доларів.

Аварія сталася 6 червня 2021 року під час щорічного шоу суперкарів, яке проводить американська благодійна організація CF Charities. У рамках заходу сотні різноманітних суперкарів, гіперкарів та екзотичних автомобілів зібрались біля автосалону Crux, щоб залучити гроші на благодійність.

Під час заходу місцева поліція надавала супровід та навіть тимчасово перекривала деякі дороги.

Саме порожні автомагістралі спровокували одного з учасників благодійної акції дати волю своєму автомобілю. Один із учасників також стверджує, що неофіційно поліцейські натякнули водіям, що вони не звертатимуть уваги на перевищення швидкості, під час проїзду до місця збору, оскільки прагнуть швидше відкрити рух перекритими дорогами.

Звісно, таке потурання розв’язало водіям суперкарів руки, однак дехто з них, схоже, взагалі забув про здоровий глузд і переоцінив свої водійські навички.

Рухаючись навіть швидше за решту суперкарів, чорний Ferrari 488 швидко обходив один за одним інших учасників руху, поки не втратив контроль, намагаючись уникнути зіткнення з повільнішим авто попереду.

Гальмуючи та вивертаючи, 488 врізався в іншу 488 Pista, зачепив випадкову машину, а потім знову врізався у Pista, перш ніж зупинитися.

Джерело: 24 канал