Джо Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії

Також американський лідер торкнеться теми Китаю і ситуації в Білорусії

Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО обговорить з лідерами Прибалтики «загрози і виклики», які походять від Росії. Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Зазначається, що Байден зустрінеться з президентами Балтії у кулуарах саміту.

«У кулуарах саміту Байден зустрінеться з президентами Балтії, які є потужним прикладом демократичного управління на східному фланзі НАТО. Він буде говорити з ними по ряду питань, включаючи виклики і загрози, які являє Росія в зв'язку з кібербезпекою», – цитує Саллівана сайт Білого дому.

Також американський лідер торкнеться теми Китаю і ситуації в Білорусії.

Раніше Столтенберг згадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

Раніше Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.



