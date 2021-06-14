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    Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії

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    Джо Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії - Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії
    Джо Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії
    Фото: Andrew Harnik / Getty Images

    Також американський лідер торкнеться теми Китаю і ситуації в Білорусії

    Президент США Джо Байден на полях саміту НАТО обговорить з лідерами Прибалтики «загрози і виклики», які походять від Росії. Про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

    Зазначається, що Байден зустрінеться з президентами Балтії у кулуарах саміту.

    «У кулуарах саміту Байден зустрінеться з президентами Балтії, які є потужним прикладом демократичного управління на східному фланзі НАТО. Він буде говорити з ними по ряду питань, включаючи виклики і загрози, які являє Росія в зв'язку з кібербезпекою», – цитує Саллівана сайт Білого дому.

    Також американський лідер торкнеться теми Китаю і ситуації в Білорусії.

    Раніше Столтенберг згадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

    Раніше Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

    Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

    Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.


    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Путін
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    Байден обговорить з країнами Балтії загрозу з боку Росії