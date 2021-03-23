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    Україна постачатиме водень в Європу через трубопровід «Дружба»

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    Ділянка нафтопроводу &laquo;Дружба&raquo;, яка в 2019 році була забруднена російською нафтою &nbsp; - Україна постачатиме водень в Європу через трубопровід «Дружба»

    Ділянка нафтопроводу «Дружба», яка в 2019 році була забруднена російською нафтою

     

    Фото: delo.ua

    Український водень повинен замінити в трубі російську нафту

    Виробництво і постачання водню в Європу останнім часом є одним з головних пріоритетів для України. Для цієї мети уряд країни має намір модернізувати магістральний нафтопровід «Дружба», за яким йде транзит вуглецевих енергоносіїв з Росії, – заявив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    На його думку, з технічної точки зору переобладнання магістрального трубопроводу для транспортування водню цілком можливо – для цього необхідно оновити герметизацію в трубах.

    «Виробництво водню є величезним шансом для України і може стати важливим сектором вітчизняної економіки. І такий трубопровід, як «Дружба», міг би зіграти важливу роль у розвитку української «зеленої енергетики», – сказав Шмигаль.

    «Дружба» – найбільша в світі система магістральних нафтопроводів, діаметр труб - до 1 метра. Побудована в 1960-х роках для доставки вуглеводнів з Волгоуральского нафтогазоносного району в Польщу, Німеччину, Угорщину та Чехословаччину.

    Крім модернізації системи магістральних трубопроводів, на розвиток потужностей українських газосховищ уряд України планує направити до 2030 року близько 14 млрд грн.

    Теги: транзит Україна уряд водень
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