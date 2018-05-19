Авіакатастрофа на Кубі: знайдено «чорну скриньку» літака

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Міністр транспорту Куби сподівається, що другу скриньку літака незабаром також вдасться дістати з уламків

На місці авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту у Гавані знайшли одну з двох «чорних скриньок», яка «добре збереглася».

Про це повідомляє ВВС.

Міністр транспорту країни висловив сподівання, що другу скриньку літака незабаром також вдасться дістати з уламків.

Зазначається, що літак був сконструйований близько 40 років тому.

За попередньою інформацією, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули більше 100 людей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.