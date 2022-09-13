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ЗСУ на півдні знищили 59 загарбників, танк та гаубиці

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили 59 загарбників, танк та гаубиці
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
фото ілюстративне

Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки

Українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань.

Ураження спрямовувалися  на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

«Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання», – йдеться в повідомленні Оперативному командуванні «Південь».

За даними ЗСУ, ворог втратив 59 загарбників, танк, 5 гаубиць 152-го калібру, в тому числі і самохідних – «Мста-Б» і «Мста-С», командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Разом з тим протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

Також ворог продовжував ракетно-артилерійські  та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів.

«Незважаючи на це,  наші підрозділи  утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня. 

Теги: ЗСУ авіація військові озброєння ворог

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