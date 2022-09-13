ЗСУ на півдні знищили 59 загарбників, танк та гаубиці

ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні

Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки

Українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань.

Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

«Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання», – йдеться в повідомленні Оперативному командуванні «Південь».

За даними ЗСУ, ворог втратив 59 загарбників, танк, 5 гаубиць 152-го калібру, в тому числі і самохідних – «Мста-Б» і «Мста-С», командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Разом з тим протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

Також ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів.

«Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня.