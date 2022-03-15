Зеленський розповів, яка допомога потрібна Україні від Заходу, аби зупинити Росію

Володимир Зеленський розкритикував нерішучість НАТО у ситуації із російсько-українською війною

На зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force Зеленський заявив, що міжнародна безпека була зруйнована після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба президента України.

«Російське вторгнення в Україну зруйнувало все, на чому трималася безпека в нашому регіоні і, впевнений, міжнародна безпека. Вагу організацій, на які ми всі сподівалися. Силу міжнародних конвенцій. Поставило під сумнів і наймогутніший альянс світу – НАТО», – упевнений Зеленський.

За його словами, через таку нерішучість Альянсу, навіть у його членів, які межують з Україною, немає упевненості у тому, що НАТО їх захистить у випадку агресії Росії.

Тож, зазначив Зеленський, потрібно створювати нові формати оборонної взаємодії країн світу. «Якщо ми не можемо увійти у «відкриті двері» НАТО, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, які нам допомагатимуть. Як, наприклад, ваша. І мати окремі гарантії», – пояснив президент України.

Крім того, Зеленський нагадав, що не працюють у повному масштабі й антиросійські санкції, оскільки далеко не усі світові компанії пішли з російського ринку: «І це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг».

Президент України пояснив міжнародним партнерам, як можна зупинити російського агресора. За його словами, для цього потрібна низка дієвих заходів. Зокрема:

заборона російським кораблям користуватися світовими портами;

повне відключення банків Росії від системи SWIFT;

повне ембарго на торгівлю з Росією;

визнання Росії державою-терористом.

«Ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли. Я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг і відчуєте, як це посилить ваш захист, вашу безпеку разом з нашою. Я це зробить стабільним мир не тільки у нас, а й у ваших країнах», – запевнив глава держави.

Нагадаємо, після обстрілу росіянами 13 березня Яворівського полігону, який знаходиться в кількох десятках кілометрів від кордону з Польщею, Володимир Зеленський попередив, що після цього Росія може атакувати і країни НАТО.