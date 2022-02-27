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    Мер Миколаєва розповів, що ситуація у місті досі небезпечна

    Мер Миколаєва розповів, що ситуація у місті досі небезпечна

    На вулицях працюють декілька російських ДРГ

    У Миколаєві ніч проти 27 лютого була неспокійною через обстріли російських окупантів. Їхньої техніки в місті зараз немає, адже там нині – танки та бронетехніка Збройних Сил України. Про це вранці неділі повідомив мер Микоалєва Олександр Сенкевич.

    «Дорогі миколаївці, я перебуваю зараз на Соборній площі. Позаду мене - міськрада. Там майоріє наш український прапор. З того боку навпроти міської ради також стоїть український прапор. Сьогодні в місті є декілька російських ДРГ, які працюють в місті. Але ситуація під контролем. Танки і бронетехніка, які зараз перебувають на території міста, є українськими. Тож будьте уважні, бережіть себе! Що завгодно може трапитися – ракетний удар чи ще щось інше, тому прошу вас не заспокоюватися, а знати, що в місті ще досі небезпечно, але українська армія нас береже. Слава Україні!», – сказав Сенкевич.

    Нагадаємо, учора ввечері у Миколаєві окупанти обстрілювали військову інфраструктуру. А сьогодні вранці українські війська відбили Миколаїв.

    Також у Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів.

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    Теги: окупанти прапор мер
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    Мер Миколаєва розповів, що ситуація у місті досі небезпечна