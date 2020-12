Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну «заради всіх»



Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну

У гімні рядок «For we are young and free» («Бо ми молоді й вільні») замінять на «For we are one and free» («Бо ми єдині й вільні»