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    Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну «заради всіх»

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    Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну - Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну «заради всіх»
    Австралія з 1 січня змінить слова національного гімну

    У гімні рядок «For we are young and free» («Бо ми молоді й вільні») замінять на «For we are one and free» («Бо ми єдині й вільні»

    Із гімну Австралії з 1 січня зникнуть слова «we are young» («ми молоді»), щоб його слова точніше відбивали історію держави, зокрема роль корінного населення.

    Про це оголосив прем’єр-міністр країни Скот Моррісон у своїй колонці для видання The Sydney Morning Herald.

    «За останній рік австралійці своїми діями показали, що ми насправді є «єдині та вільні» («one and free«)… Тож, на мою думку, настав час проголосити в нашому національному гімні те, як ми жили як нація, особливо протягом останнього року», – написав Морісон, натякаючи на епідемію коронавірусу.

    Таким чином, у гімні рядок «For we are young and free» («Бо ми молоді й вільні») замінять на «For we are one and free» («Бо ми єдині й вільні»). За словами Морісона, така зміна «не прибирає з гімну нічого, натомість багато додає».

    «Вона [заміна слів] є визнанням шляху, який ми подолали як нація. Вона визнає, що історія нашої нації походить від понад 300 етнічних і мовних груп і що ми є найбільш успішною мультикультурною нацією на Землі», – вважає австралійський прем’єр.

    Сучасна історія Австралії, як правило, ведеться з XVIII століття, коли її почали колонізувати переважно білі англійці. Втім материк і до того протягом десятків тисяч років населяли корінні народи.

    Теги: історія Австралія населення
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