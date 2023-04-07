Австрія не допомагатиме Україні з розмінування територій під час війни: яка причина

Австрія відмовляється допомогти Україні з розмінування територій під час війни

Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила про можливість допомоги Україні в розмінуванні її територій лише після закінчення війни, «можливо, спільно з Червоним Хрестом». Про це пише «Польське радіо» з посиланням на видання Kronen Zeitung.

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Як пояснює Таннер, післявоєнна допомога продиктована необхідністю збереження нейтралітету Австрії.

«Розмінування під час війни перечить розмінування під час війни перечить конституційному праву», – пояснила вона.

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Своєю чергою Гельмут Брандштеттер, речник ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики вважає, що потім буде «занадто пізно».

Україна звернулася за допомогою до Австрії кілька днів тому, підтримку пообіцяли канцлер Карл Нехаммер і міністр закордонних справ Александр Шалленберг.

Також по допомогу звернувся посол України у Відні Василь Чименець.

За його словами, ніхто не може знати точно, скільки ще триватиме війна.

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«Нейтралітет Австрії не буде під загрозою. Території в Україні є суто цивільними, тому йдеться про захист населення, а не армії», – підкреслив він.

«Навіть юристи не бачать проблеми з нейтралітетом під час розмінування цивільних територій», – додає видання Kronen Zeitung.

Раніше повідомлялося, що українським фермерам пропонують платити хабар за розмінування полів.