Австрія не допомагатиме Україні з розмінування територій під час війни: яка причина
Австрія відмовляється допомогти Україні з розмінування територій під час війни
Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила про можливість допомоги Україні в розмінуванні її територій лише після закінчення війни, «можливо, спільно з Червоним Хрестом». Про це пише «Польське радіо» з посиланням на видання Kronen Zeitung.
Як пояснює Таннер, післявоєнна допомога продиктована необхідністю збереження нейтралітету Австрії.
«Розмінування під час війни перечить розмінування під час війни перечить конституційному праву», – пояснила вона.
Своєю чергою Гельмут Брандштеттер, речник ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики вважає, що потім буде «занадто пізно».
Україна звернулася за допомогою до Австрії кілька днів тому, підтримку пообіцяли канцлер Карл Нехаммер і міністр закордонних справ Александр Шалленберг.
Також по допомогу звернувся посол України у Відні Василь Чименець.
За його словами, ніхто не може знати точно, скільки ще триватиме війна.
«Нейтралітет Австрії не буде під загрозою. Території в Україні є суто цивільними, тому йдеться про захист населення, а не армії», – підкреслив він.
«Навіть юристи не бачать проблеми з нейтралітетом під час розмінування цивільних територій», – додає видання Kronen Zeitung.
Раніше повідомлялося, що українським фермерам пропонують платити хабар за розмінування полів.
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