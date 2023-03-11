Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату
Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні
Фото: Associated Press

У відновленні України візьмуть участь італійські компанії

Наприкінці квітня відбудеться конференція з питань відбудови України. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у своєму Twitter.

«Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ «Великої сімки» я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній», – йдеться в його повідомленні.

Міністр підкреслив, що прихильність Італії до миру та свободи українського народу залишається незмінною.

Нагадаємо, що Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону

Також до відбудови України долучиться чеський бізнес.

Крім того, одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відновлення нашої країни може стати Японія.

Читайте також: 

Теги: Україна Італія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У нас попереду ще довгий шлях
Що буде після війни. Давайте думати вже зараз
Вчора, 11:38
Росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами»
Росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами»
9 березня, 09:22
Павло Гуменюк загинув за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо кулеметника Павла Гуменюка
9 березня, 09:00

Політика

В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя
В Естонії затримано проросійського політика, який їздив до окупованого Маріуполя
Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату
Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату
Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN
Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
11K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
8900
«Російська краса і найкращі гени». Компанія Yves Rocher втрапила у скандал
6797
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту