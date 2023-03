Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату

Наприкінці квітня відбудеться конференція з питань відбудови України. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у своєму Twitter.

«Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ «Великої сімки» я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній», – йдеться в його повідомленні.

Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese 🇮🇹. Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino.