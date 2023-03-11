Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату
У відновленні України візьмуть участь італійські компанії
Наприкінці квітня відбудеться конференція з питань відбудови України. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у своєму Twitter.
«Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ «Великої сімки» я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній», – йдеться в його повідомленні.
Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese 🇮🇹. Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 10, 2023
Міністр підкреслив, що прихильність Італії до миру та свободи українського народу залишається незмінною.
Нагадаємо, що Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону.
Також до відбудови України долучиться чеський бізнес.
Крім того, одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відновлення нашої країни може стати Японія.
Коментарі — 0