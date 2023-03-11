Італія проведе конференцію з відбудови України: названо дату

У відновленні України візьмуть участь італійські компанії

Наприкінці квітня відбудеться конференція з питань відбудови України. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у своєму Twitter.

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«Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ «Великої сімки» я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній», – йдеться в його повідомленні.

Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese 🇮🇹. Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino. Будь ласка, читайте текст після реклами March 10, 2023

Міністр підкреслив, що прихильність Італії до миру та свободи українського народу залишається незмінною.

Нагадаємо, що Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову регіону.

Також до відбудови України долучиться чеський бізнес.

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Крім того, одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відновлення нашої країни може стати Японія.