НАБУ проводить розслідування проти депутата від «Слуги народу»

Нардепа Олександра Куницького звинувачують у лобіювання інтересів приватної компанії

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького, якому було присвячене липневе розслідування програми «Схеми». Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела «Схем», досудове розслідування ведеться за статтею 368 Кримінального кодексу України, – «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди», в НАБУ цю інфрмацію не коментують.

Паралельно свою перевірку після сюжету «Схем» вже провели в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там встановили в діях нардепа «вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів», але протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду, повідомили у відомстві у відповідь на журналістський запит.

Під час журналістського розслідування, опублікованого у липні 2020 року, «Схеми» встановили, що Олександр Куницький використовує депутатський мандат «слуги народу» в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме, Куницький як депутат допомагав просувати інтереси «Автоентерпрайз» – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Зокрема, будучи членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, Куницький подавав офіційні депутатські звернення в ГПУ та ДБР для розв’язання проблем цього бізнесу з силовиками, розмістив свої громадські приймальні депутата за адресами офісів групи компаній «Автоентерпрайз» у Харкові, що ускладнило можливість проведення там слідчих дій, намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради, а також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроєкти, безпосередньо пов’язані з ринком електромобільної інфраструктури.

Після виходу розслідування «Схем» у НАЗК розпочали перевірку фактів у розслідуванні відносно Куницького – у відповідь на звернення громадської організації «Центр протидії корупції». Співробітники НАЗК виявили в діях нардепа порушення антикорупційного законодавства – зокрема, «вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів».

«За результатами моніторингу та контролю знайшли підтвердження окремі факти, що наведені у повідомленні громадської організації «Центр протидії корупції», що свідчать про вчинення народним депутатом Куницьким О.О. правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у відповіді НАЗК.

Ця стаття передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також внесення до реєстру корупціонерів після рішення суду.

У Нацагентстві також повідомили, що викликали Куницького для складання протоколу, але він не прийшов. Але адміністративний протокол у відомстві так і не склали – через рішення Конституційного суду їх позбавили, серед іншого, таких повноважень.

Журналісти звернулися до Олександра Куницького за коментарем щодо всіх наведених вище фактів, але на час публікації матеріалу народний депутат не відреагував.

В Конституції України та законі «Про статус народного депутата» зазначено, що влада та бізнес мають бути розділені.

Заборона для представників влади займатись бізнесом та просувати його інтереси за допомогою владних повноважень лежить в основі антикорупційного законодавства у всіх розвинених демократіях.

Під час виборів 2019 року Центральною виборчою комісією кандидатура Олександра Куницького була знята з виборів на окрузі №169 в Харківській області через ненадання доказів про проживання в Україні протягом минулих років. Згодом кандилат поновився через суд.

Депутат Олександр Куницький також відомий завдяки бійці із своїм однопартійцем депутатом Миколою Тищенком. Конфлікт виник після того, як Тищенко звинуватив Куницького у поширенні негативної інформації про себе через анонімні Telegram-канали.