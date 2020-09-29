Автор хіта про оленів розкритикував несумлінних виборців за «оленів» у політиці



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Віктор Бронюк

Тепер Віктор Бронюк сам йде у політику

Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк розкритикував виборців, які голосують некомпетентних кандидатів на виборах. Про це артист зазначив в інтерв’ю «Главкому».

Співак, який тепер сам балотується у мери Вінниці, також пояснив, про що, все-таки знаменита пісня про «оленів».



«Оленів» в політиці завжди було багато. Коли ми написали цю пісню, почалися жваві дискусії, про кого саме вона. Хтось казав, що вона про депутатів, чиновників… Але нагадаю, що насправді в багатьох казках, приказках олень представлений як дуже благородна тварина. І в мене зараз вибір – стати для громадян або «небритим і неголеним», або благородним», – зазначив Бронюк.

Крім того, артист додає, що саме виборці обирають «оленів» до влади.



Та тут от яка справа – не тільки політики, а й виборці, що їх обирають, також мають відповідати. А з цим у нас не дуже добре. Як можна було козаку Гаврилюку, який не має середньої освіти, надати повноваження писати закони – в якій нормальній країні таке можливо?» – пояснює Бронюк.

Нагадаємо, що лідер гурту «ТіК» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці.