  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автор хіта про оленів розкритикував несумлінних виборців за «оленів» у політиці

    • Розсилка
    Віктор Бронюк - Автор хіта про оленів розкритикував несумлінних виборців за «оленів» у політиці
    Віктор Бронюк

    Тепер Віктор Бронюк сам йде у політику

    Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк розкритикував виборців, які голосують некомпетентних кандидатів на виборах. Про це артист зазначив в інтерв’ю «Главкому».

    Співак, який тепер сам балотується у мери Вінниці, також пояснив, про що, все-таки знаменита пісня про «оленів».

    «Оленів» в політиці завжди було багато. Коли ми написали цю пісню, почалися жваві дискусії, про кого саме вона. Хтось казав, що вона про депутатів, чиновників… Але нагадаю, що насправді в багатьох казках, приказках олень представлений як дуже благородна тварина. І в мене зараз вибір – стати для громадян або «небритим і неголеним», або благородним», – зазначив Бронюк.

    Крім того, артист додає, що саме виборці обирають «оленів» до влади.

    Та тут от яка справа – не тільки політики, а й виборці, що їх обирають, також мають відповідати. А з цим у нас не дуже добре. Як можна було козаку Гаврилюку, який не має середньої освіти, надати повноваження писати закони – в якій нормальній країні таке можливо?» – пояснює Бронюк.

    Нагадаємо, що лідер гурту «ТіК» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці.

    Читайте також:
    артист співак Віктор Бронюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies