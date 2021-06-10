Справа 2016 року. Суд підтвердив довічне вбивці водія BlaBlaCar зі Львова

Вбивця водія затримали ще у 2016 році

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство львів’янина, водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві львів’янина і засудили до довічного ув’язнення, а апеляційну скаргу залишили без задоволення.

Про це 9 червня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi-A6 виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох незнайомців – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа, які представилися бійцями «Правого сектору».

Однак до Києва він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який за тиждень знайшли у Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа, підозрюваних у викраденні Тараса Познякова. У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба у Хмельницькій області, відтоді він перебував у СІЗО.

Дмитро Голуб заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля.

Другий підозрюваний Луан Кінгісепп, який був громадянином Росії, загинув у березні 2019 року під час вибуху у київській квартирі.

До слова, квартирант до смерті побив чоловіка, в якого винаймав житло (відео).

Також у Херсоні квартирант убив молотком власницю квартири.