Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла Тертерський район



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Бойові операції тривали в основному на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і Губадлінському напрямках фронту

Офіційний Єреван наразі не коментував ситуацію

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що вранці в середу, 28 жовтня, Збройні сили Вірменії обстріляли Тертерський район республіки. Про це повідомляє пресцентр міністерства.

Офіційний Єреван наразі не коментував ситуацію.

«28 жовтня близько 7:30 (5:30 Київ — ред.) вірменські збройні сили піддали артилерійському обстрілу територію Тертерського району», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті оборонного відомства.

Зазначається, що протягом дня 27 жовтня і в ніч на 28 жовтня «підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різних видів зброї позиції підрозділів Азербайджанської армії».

«Бойові операції тривали в основному на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і Губадлінському напрямках фронту», – йдеться у повідомленні.

Баку повідомив про вбитих та поранених у лавах ЗС Вірменії. «Знищені декілька одиниць бойової техніки ворога. В результаті нанесення артилерійському підрозділу противника шкоди вогнем були знищені його гармати і снаряди на вогневій позиції», — додали у міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.