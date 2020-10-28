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    Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла Тертерський район

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    Бойові операції тривали в&nbsp;основному на&nbsp;Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і&nbsp;Губадлінському напрямках фронту - Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла Тертерський район
    Бойові операції тривали в основному на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і Губадлінському напрямках фронту

    Офіційний Єреван наразі не коментував ситуацію

    Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що вранці в середу, 28 жовтня, Збройні сили Вірменії обстріляли Тертерський район республіки. Про це повідомляє пресцентр міністерства.

    Офіційний Єреван наразі не коментував ситуацію.

    «28 жовтня близько 7:30 (5:30 Київ — ред.) вірменські збройні сили піддали артилерійському обстрілу територію Тертерського району», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті оборонного відомства.

    Зазначається, що протягом дня 27 жовтня і в ніч на 28 жовтня «підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різних видів зброї позиції підрозділів Азербайджанської армії».

    «Бойові операції тривали в основному на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Зангіланському і Губадлінському напрямках фронту», – йдеться у повідомленні.

    Баку повідомив про вбитих та поранених у лавах ЗС Вірменії. «Знищені декілька одиниць бойової техніки ворога. В результаті нанесення артилерійському підрозділу противника шкоди вогнем були знищені його гармати і снаряди на вогневій позиції», — додали у міноборони Азербайджану.

    Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп вважає, що в Азербайджану та Вірменії «все налагодиться».

    Як відомо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

    Зазначимо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

    Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    Також азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху.

    ЗМІ обстріл Азербайджан Вірменія Єреван президент
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