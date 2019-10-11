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    «Азовщина не Росія». У Таганрозі біля пам’ятника підпільникам з’явився проукраїнський напис (фото)

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    Біля&nbsp;пам&rsquo;ятника в російському Таганрозі невідомі почепили синьо-жовтий прапор - «Азовщина не Росія». У Таганрозі біля пам’ятника підпільникам з’явився проукраїнський напис (фото)
    Біля пам’ятника в російському Таганрозі невідомі почепили синьо-жовтий прапор
    Фото: Facebook Віталія Овчаренка

    Напис біля пам’ятника підпільникам був зроблений синьою та жовтою фарбами

    В російському Таганрогу біля пам’ятника підпільникам з’явився напис «Азовщина НЕ Россия» і підпис «Народный Фронт Освобождения».

    Про це 11 жовтня у Facebook повідомив громадський активіст, ексбоєць батальйону «Артемівськ» Віталій Овчаренко, опублікувавши відповідні фото.

    «Схоже, що Росія запаливши вогнище у нас, буде змушена тепер тушити іскри у себе. І я розумію місцевих, які зробили напис: краще жити у середньостатистичній східноєвропейській Україні, ніж у психічнохворій Імперії», - зазначив Овчаренко.

    Написи були зроблені синьою та жовтою фарбами. Також, як видно на фото, біля пам’ятника майорів синьо-жовтий прапор.

    До слова, президент РФ Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петровського на Донбасі. 

    Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що не знає, чи можлива його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Росія Путін путінський режим протест активісти Віталій Овчаренко
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