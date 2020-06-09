Багато країн при відкритті кордонів вимагають від туристів проходження 14-денного карантину, - МЗС



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МЗС наразі проводить консультації щодо відновлення авіасполучення з країнами, найпопулярнішими серед українців для літнього відпочинку

У зовнішньополітичному вдомстві наголосили, що кожна держава самостійно визначає правила в'їзду і перебування іноземців на своїй території.

Міністерство закордонних справ констатує, що багато держав, відкриваючи кордони для мандрівників, вимагають проходження туристами 14-денного карантину.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Більшість країн планують поступове відкриття кордонів і відновлення міжнародного транспортного сполучення. Вирішальним чинником для відкриття кордонів тих чи інших країн для іноземних туристів є розвиток епідемічної ситуації в таких країнах. Важливе значення має можливість країни забезпечити заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. Багато країн продовжують практику 14-денного карантину для всіх подорожуючих з-за кордону», – повідомила прес-служба.

У МЗС наголосили, що кожна держава самостійно визначає правила в'їзду і перебування іноземців на своїй території.

«Більше інформації про такі вимоги та рекомендації ви можете дізнатися в посольстві або консульстві України в країні або в дипломатичному представництві такої держави в Україні», - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

При цьому заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що наразі є позитивні сигнали, які дозволяють очікувати найближчим часом відновлення авіасполучення, від Азербайджану, Болгарії, Грузії, Туреччини і Кіпру.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.



