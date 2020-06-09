  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Багато країн при відкритті кордонів вимагають від туристів проходження 14-денного карантину, - МЗС

    • Розсилка
    <span>МЗС наразі&nbsp; проводить консультації щодо відновлення авіасполучення з країнами, найпопулярнішими серед українців для літнього відпочинку</span> - Багато країн при відкритті кордонів вимагають від туристів проходження 14-денного карантину, - МЗС
    МЗС наразі  проводить консультації щодо відновлення авіасполучення з країнами, найпопулярнішими серед українців для літнього відпочинку

    У зовнішньополітичному вдомстві наголосили, що кожна держава самостійно визначає правила в'їзду і перебування іноземців на своїй території.

    Міністерство закордонних справ констатує, що багато держав, відкриваючи кордони для мандрівників, вимагають проходження туристами 14-денного карантину.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Більшість країн планують поступове відкриття кордонів і відновлення міжнародного транспортного сполучення. Вирішальним чинником для відкриття кордонів тих чи інших країн для іноземних туристів є розвиток епідемічної ситуації в таких країнах. Важливе значення має можливість країни забезпечити заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. Багато країн продовжують практику 14-денного карантину для всіх подорожуючих з-за кордону», – повідомила прес-служба.

    У МЗС наголосили, що кожна держава самостійно визначає правила в'їзду і перебування іноземців на своїй території.

    «Більше інформації про такі вимоги та рекомендації ви можете дізнатися в посольстві або консульстві України в країні або в дипломатичному представництві такої держави в Україні», - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

    При цьому заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що наразі є позитивні сигнали, які дозволяють очікувати найближчим часом відновлення авіасполучення, від Азербайджану, Болгарії, Грузії, Туреччини і Кіпру.

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

    Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

    Нагадаємо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.

    Читайте більше:


    Австрія МЗС ЄС Німеччина Греція відпочинок Чехія Франція Італія Іспанія українці держава Україна літо Євген Єнін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ