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    Багато жінок: Верещук розповіла, скількох українців Росія тримає у полоні

    Росія утримує понад тисячу цивільних українців, більшість з яких &ndash; жінки - Багато жінок: Верещук розповіла, скількох українців Росія тримає у полоні
    Росія утримує понад тисячу цивільних українців, більшість з яких – жінки
    фото з відкритих джерел

    Росія повністю не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими

    У полоні російських військових зараз перебуває близько 700 українських захисників. При цьому Росія утримує понад тисячу цивільних осіб, більшість з яких – жінки. Про це повідомила віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

    «Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, понад п'ятсот – це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей. Стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових», – розповіла Верещук.

    Своєю чергою вона наголосила, що РФ повністю не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими: вона обмінює полонених вибірково і не звертає увагу на подані українською стороною списки.

    Нагадаємо, у розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський окупант вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив з українськими військовополоненими. За його словами, навіть інші російські військові, які перебували поруч, дивувалися його вчинкам й називали дикуном.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Багато жінок: Верещук розповіла, скількох українців Росія тримає у полоні