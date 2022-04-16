Багато жінок: Верещук розповіла, скількох українців Росія тримає у полоні

У полоні російських військових зараз перебуває близько 700 українських захисників. При цьому Росія утримує понад тисячу цивільних осіб, більшість з яких – жінки. Про це повідомила віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, понад п'ятсот – це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей. Стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових», – розповіла Верещук.

Своєю чергою вона наголосила, що РФ повністю не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими: вона обмінює полонених вибірково і не звертає увагу на подані українською стороною списки.

Нагадаємо, у розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський окупант вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив з українськими військовополоненими. За його словами, навіть інші російські військові, які перебували поруч, дивувалися його вчинкам й називали дикуном.