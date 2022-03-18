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    Події в Україні

    РФ досі не хоче забирати тіла своїх військових із України

    Втрати рашистів вже сягнули 14 тис. - РФ досі не хоче забирати тіла своїх військових із України
    Втрати рашистів вже сягнули 14 тис.
    фото з відкритих джерел

    Країна-окупантка не збирається проявляти повагу до своїх загиблих

    Україна вкотре попросила Міжнародний комітет «Червоного Хреста» закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

    «Сьогодні (17 березня – ред.) відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету «Червоного Хреста» Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу «Червоного Хреста», що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тис.», – зазначила урядовиця.

    За її словами, українська сторона закликала очільника «Червоного Хреста», запропонувати Росії «проявити повагу до своїх загиблих солдатів» і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.

    Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Як відомо, в Україні створено Національне інформаційне бюро з питань військовополонених.

    Також у Києві на постійній основі почав працювати офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Нещодавно «Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    РФ досі не хоче забирати тіла своїх військових із України