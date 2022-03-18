РФ досі не хоче забирати тіла своїх військових із України
Країна-окупантка не збирається проявляти повагу до своїх загиблих
Україна вкотре попросила Міжнародний комітет «Червоного Хреста» закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.
«Сьогодні (17 березня – ред.) відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету «Червоного Хреста» Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу «Червоного Хреста», що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тис.», – зазначила урядовиця.
За її словами, українська сторона закликала очільника «Червоного Хреста», запропонувати Росії «проявити повагу до своїх загиблих солдатів» і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.
Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.
Як відомо, в Україні створено Національне інформаційне бюро з питань військовополонених.
Також у Києві на постійній основі почав працювати офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нещодавно «Червоний Хрест» надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів.