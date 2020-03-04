«Де відповідальність Авакова?»: Батько Гандзюк заступився за генпрокурора



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Батько вбитої херсонської активістки Віктор Гандзюк оприлюднив звернення до президента

Віктор Гандзюк висловив упевненість в тому, що Рябошапка хоче довести справу Катерини Гандзюк до кінця «і всі причетні до її вбивства нарешті будуть справедливо покарані»

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк звернувся до президента Володимира Зеленського в зв'язку з можливою зміною генерального прокурора.

Звернення до президента Віктор Гандзюк опублікував в Facebook.

Він нагадав, що 4 березня виповнюється рік і чотири місяці з дня смерті Каті і понад півтора року з дня нападу на неї.

«Десятки судів. Смішні вироки виконавцям. Нуль замовників за ґратами. Якщо від колишнього Генпрокурора я і Катя чули тільки гучні і брехливі обіцянки і закиди, то у нинішнього, здається, нарешті є зрушення», - написав Віктор Гандзюк.

Він зазначив, що в Болгарії затримали організатора вбивства Каті Олексія Левіна.

«Урешті почали ворушити злочинні угруповання, які роками дозволяли собі калічити і вбивати тих, на кого покажуть представники влади або правоохоронних органів. У мене знову з'явилася надія, що вбивці моєї дочки дійсно будуть покарані», - пояснив Віктор Гандзюк.

Він висловив стурбованість у зв'язку з новиною про те, що генерального прокурора Руслана Рябошапку мають намір відправити у відставку, що призведе до затягування справи про вбивство Каті.

«Де гарантія того, що нові прокурори просто не зіллють справу Каті і не звинуватять в цьому Рябошапку? Насправді мені не важливо, хто саме буде генеральним прокурором. Однак я хочу запитати Вас, пане президенте: а як же Ваші обіцянки, що нова прокуратура доведе справу Каті до кінця? Ви ж особисто обіцяли мені і на всю країну, що вбивці Каті сидітимуть? Саме Ви є гарантом того, що Павловський все-таки сяде за ґрати, що Левіна повернуть в Україну, що посадять Мангера, а за ним і Гордєєва з Ріщуком. А не закриють справу після закінчення термінів», - додав батько херсонської активістки.

Водночас Віктор Гандзюк поклав відповідальність за затягування справи про вбивство дочки на поліцію і особисто главу МВС Арсена Авакова.

«Чому таку ж відповідальність не несе пан Аваков? Де відповідальність за втечу з України Левіна, якого попередив глава обласної поліції Меріков, а Аваков тепер підвищив його по службі? Де відповідальність за знищення поліцією частини матеріалів у справі Каті, за те, що більшість поліцейських, які активно допомагали вбивцям моєї дочки, «заховані» по районах? Зрештою, де його відповідальність за десятки нерозкритих нападів на цивільних активістів?», - запитує батько активістки.

Віктор Гандзюк висловив упевненість в тому, що Рябошапка хоче довести справу Катерини Гандзюк до кінця «і всі причетні до її вбивства нарешті будуть справедливо покарані».

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