Батько вбитої Ноздровської зробив сенсаційну заяву

Він вважає, що вбивця працював не один

Батько вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Сергій Дуняк заявив, що до злочину причетні декілька осіб. Про це він заявив на засіданні Обухівського суду Київської області. «Він (Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві. – Ред.) не сам вчинив цей злочин. Якби він вбивав, то донька залишила б подряпини на ньому... Думаю, що вбивали



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Він вважає, що вбивця працював не один

Батько вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Сергій Дуняк заявив, що до злочину причетні декілька осіб. Про це він заявив на засіданні Обухівського суду Київської області.

«Він (Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві. – Ред.) не сам вчинив цей злочин. Якби він вбивав, то донька залишила б подряпини на ньому... Думаю, що вбивали кілька людей, а Россошанський був присутній, потім тіло доньки відвезли на машині і кинули у річку», - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Обухівський суд Київської області залишив під вартою Дмитра Россошанського, якого обвинувачують у вчиненні ДТП, внаслідок чого загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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Джерело: Обозреватель