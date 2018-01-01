Суд продовжив арешт винуватця ДТП, у якій загинула сестра Ноздровської

Захист Дмитра Россошанського клопотав про зміну запобіжного заходу

Обухівський суд Київської області залишив під вартою Дмитра Россошанського, який обвинувачується у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської. Термін тримання під вартою продовжено до 5 квітня 2018 року. Начальнику слідчого ізолятора доручено провести повний медичний огляд Россошанського. Медичне



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Суд відмовився змінити запобіжний захід для Дмитра Россошанського

Захист Дмитра Россошанського клопотав про зміну запобіжного заходу

Обухівський суд Київської області залишив під вартою Дмитра Россошанського, який обвинувачується у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської.

Термін тримання під вартою продовжено до 5 квітня 2018 року.

Начальнику слідчого ізолятора доручено провести повний медичний огляд Россошанського.

Медичне обстеження доручили провести у зв'язку з тим, що Россошанський скаржився на погане самопочуття.

Раніше захист Дмитра Россошанського заявив клопотання про зміну запобіжного заходу підсудному на домашній арешт.

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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Джерело: Громадське