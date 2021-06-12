CNN: Путін та Байден після зустрічі не робитимуть спільної пресконференції

Зустріч лідерів США та РФ пройде на женевській віллі Ла Гранж

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін не проводитимуть спільної пресконференції за результатами перемовин у Женеві. Про це з посиланням на двох чиновників адміністрації Байдена, знайомих з ситуацією, повідомляє CNN.

Джерела заявили, що станом на 11 червня спільної пресконференції не передбачається.

Американські чиновники заявили, що вони планують обговорювати деталі структури та формату саміту з російськими колегами за години до його початку.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван на початку цього тижня заявив, що такі деталі, як спільна пресконференція, все ще розглядаються.

«Все це все ще розробляється. Отже, коли у мене буде більше повідомлень про умови з точки зору структури зустрічі та елементів для преси, ми повернемося до вас», – сказав Салліван журналістам.

Як відомо, зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде 16 червня на женевській віллі Ла Гранж.

Раніше повідомлялося, що в Женеві ввели заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки «Ла-Гранж» і «О-Вів».

Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів.