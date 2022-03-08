Bloomberg: США працюють над нафтовим ембарго по відношенню до Росії

США разом із 30 країнами працюють над тим, щоб накласти нафтове ембарго на Росію

США хочуть ввести ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ЗПГ. Про це пише Bloomberg.

ЗМІ повідомляє, що президент США Джо Байден, ймовірно, оголосить про заборону на імпорт вже сьогодні.

До цього у Bloomberg повідомляли, що Вашингтон може прийняти відповідне рішення без участі європейських союзників. У США вивчали вплив цього кроку на внутрішній ринок.

Сенатори-республіканці Джеррі Моран та Роджер Маршалл (Канзас) внесли на розгляд проєкт про відмову від імпорту російської нафти. Обидва пояснили, що рішення пов'язане із вторгненням Росії в Україну.

Моран вважає, що «безрозсудний» напад росіян на Запорізьку АЕС говорить про те, що наявних санкцій може бути недостатньо, щоб стримати президента РФ Володимира Путіна від розширення конфлікту. На думку сенатора, погрози Путіна – не блеф.

Нагадаємо, глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах заявила про російських нафти і газу. Причина – російська агресія в Україні. Shell припинить спотові закупівлі російської нафти, але це буде лише першим кроком. Окрім того, нафто-газовий гігант має намір відмовиться від участі у всіх нафтогазових проєктах у Росії.

Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.