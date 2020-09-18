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    У світі

    Путін, Трамп та Лукашенко отримали Шнобелівську премію

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    Організатори нагадали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко отримує премію Шнобеля вдруге. Для Володимира Путіна це перша &laquo;відзнака&raquo; - Путін, Трамп та Лукашенко отримали Шнобелівську премію
    Організатори нагадали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко отримує премію Шнобеля вдруге. Для Володимира Путіна це перша «відзнака»

    Президенти дев'яти країн отримали Шнобелівську премію в категорії «Медична освіта» через пандемію коронавірусу

    Президенти дев'яти країн, в тому числі Росії, США, Білорусі, Бразилії, Великої Британії, Індії, Мексики, Туреччини та Туркменістану отримали Шнобелівську премію через пандемію коронавірусу.

    Церемонія вручення премії через пандемію пройшла онлайн в США у четвер, 17 вересня.

    Лідерам країн присудили премію в категорії «Медична освіта» за те, що вони «навчили світ того, що політики під час пандемії можуть мати більш сильний вплив на життя і смерть, ніж вчені і лікарі».

    Організатори нагадали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко отримує премію Шнобеля вдруге. У 2013 йому дісталася нагорода «за заборону публічних оплесків». Також організатори нагородили його за те, що поліція «заарештувала за оплески одноруку людину».

    У категорії «Мир» премію отримали уряди Індії і Пакистану. Премію з економіки отримали вчені, які спробували виявити взаємозв'язок між добробутом і числом поцілунків жителів країни. Шнобелівську премію з психології видали представникам Канади і США «за дослідження зв'язку форми брів і нарцисизму».

    Шнобелівська премія вручається з 1999 року в 10 областях, частина з них збігається з областями Нобелівської премії. Лауреати отримують фальшиву банкноту в десять трильйонів зімбабвійських доларів.

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