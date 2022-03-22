Окупанти чинять у Тростянецькій громаді справжній геноцид 

Краснопільська громада потерпає від того, що на територію зайшли нові підрозділи військ РФ, які поводять себе ще більш зухвало

У Тростянецькій громаді російські окупанти чинять терор і справжній геноцид. Про це повідомив голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні.

«Окремо хочу зупинитися на ситуації, яка склалася у Тростянецькій громаді, це саме місто Тростянець, це навколишні села… там уже 3-й тиждень продовжується терор російських фашистів. На жаль, вони не зупиняються, вони йдуть на ротацію – приходять нові, більш жорстокі, більш безжалісні, більш безглузді… Ми всі разом працюємо, щоб тростянчан звільнити від цієї навали… у Тростянця є, нарешті, шанс бути звільненим. Те, що відбувається у Тростянецькій громаді, це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних мешканців… Сьогодні був угнаний останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Трстянецької центральної допомоги, станція лишилася без жодного транспорту…», - розповів Живицький.

Він нагадав, що в ніч на 21 березня стався витік аміаку через ворожі обстріли заводу «Сумихімпром».

Також він повідомив, що продовжуються обстріли Охтирського, Сумського районів.

А Краснопільська громада потерпає від того, що на територію зайшли нові підрозділи військ РФ, які поводять себе ще більш зухвало.

Напередодні росіяни обстріляли завод у Тростянці. Загинула дитина. Згодом стало відомо, що внаслідок артобстрілу загинули троє людей.

10 березні російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму.