Трамп передумав балотуватися в президенти США у 2024 році – ЗМІ

Ключовим для Дональда Трампа може стати те, що перед виборами йому доведеться опублікувати додаткову фінансову документацію

За інформацією ЗМІ, ще у листопаді Трамп був упевнений, що буде балотуватися, однак зараз ситуація складається інакше

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, оточення Дональда Трампа вважає, що він не стане висувати свою кандидатуру на президентських виборах в 2024 році. Такої думки дотримуються понад 50 республіканців з числа соратників чинного президента.

На думку джерел Politico, Трамп може жартувати на цю тему, заявляючи про плани піти на вибори, але насправді робити цього не стане.

«Він не збирається висуватися. Він клеїтиме дурня і казатиме, що висуватиметься. Він буде жартувати. Не думаю, що він коли-небудь скаже: «Я не буду висуватися». Але він просто не стане цього робити», – сказав один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що на рішення Дональда Трампа вплинув той факт, що в разі висунення, йому доведеться оприлюднити низку фінансових документів, які зроблять його вразливим з точки зору розслідувань та позовів щодо нього.

Кілька республіканців заявили, що якщо Трамп передумає і все-таки вирішить балотуватися, то вони будуть відмовляти його від цього

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.