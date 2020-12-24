Вашингтон запровадив санкції проти білоруських силовиків та ЦВК

Штати розширили санкції проти режиму Лукашенка

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

Під обмеження потрапили: заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич, Центральна виборча комісія Білорусі, спецпідрозділ Комітету держбезпеки «Альфа», Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому (міліція Мінська) та мінський підрозділ ОМОНу.

Нагадаємо, 17 грудня ЄС затвердив третій пакет санкцій проти білоруського режиму з метою стабілізації ситуації в країні після президентських виборів у серпні.

Раніше у грудні одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Сполучені Штати ініціювати міжнародне розслідування дій білоруських силовиків при розгоні мирних акцій протесту та визнати міліцейські управління терористичними групами.

До слова, Тихановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі. Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції.

Раніше Світлана Тихановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.